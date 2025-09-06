SOIRÉE AU CAFÉ Azillanet

SOIRÉE AU CAFÉ Azillanet samedi 6 septembre 2025.

SOIRÉE AU CAFÉ

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Tous les samedis de 18h à minuit nos bénévoles vous accueillent au café associatif du Couvent. Venez vous détendre et profiter de notre belle cour et de notre café tout fraichement rénové, autour d’un verre ou d’une assiette concoctée avec amour à partir de produits locaux et de qualité !

.

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 7 57 18 73 51

English :

Every Saturday from 6pm to midnight, our volunteers welcome you to the café associatif du Couvent. Come relax and enjoy our beautiful courtyard and newly renovated café, over a drink or a plate of food lovingly concocted from local, quality produce!

German :

Jeden Samstag von 18 Uhr bis Mitternacht heißen Sie unsere ehrenamtlichen Helfer im Café associatif du Couvent willkommen. Entspannen Sie sich und genießen Sie unseren schönen Innenhof und unser frisch renoviertes Café bei einem Getränk oder einem Teller, der mit Liebe aus lokalen und hochwertigen Produkten zusammengestellt wurde!

Italiano :

Ogni sabato, dalle 18.00 alle 24.00, i nostri volontari vi accolgono al café associatif du Couvent. Venite a rilassarvi e a godervi il nostro bellissimo cortile e la nostra caffetteria appena rinnovata, davanti a un drink o a un piatto di cibo preparato con amore e con prodotti locali di qualità!

Espanol :

Todos los sábados de 18:00 a 24:00, nuestros voluntarios le dan la bienvenida al café asociativo del Couvent. Venga a relajarse y a disfrutar de nuestro hermoso patio y de nuestra cafetería recién renovada, tomando una copa o un plato de comida preparada con esmero con productos locales de calidad

L’événement SOIRÉE AU CAFÉ Azillanet a été mis à jour le 2025-08-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC