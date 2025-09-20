Soirée au Café Breton Perros-Guirec
Soirée au Café Breton Perros-Guirec samedi 20 septembre 2025.
Soirée au Café Breton
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 21:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Samedi la scène n’est rien qu’à vous!
Musiciens, chanteurs, humoristes, poètes… Venez partager votre talent devant un public toujours au rendez-vous !
Et pour les spectateurs une soirée pleine de surprises, d’émotions et de belles découvertes, le tout dans l’ambiance unique du Café Breton.
Inscription en avance si tu veux monter sur scène !
Restauration de 19h à 21h .
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
