Soirée au Café Breton Perros-Guirec

Soirée au Café Breton Perros-Guirec jeudi 25 septembre 2025.

Soirée au Café Breton

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d'Armor

25 septembre 2025 19:00:00

2025-09-25

Hello Choupette !

Envie de glamour et de paillettes le temps d’une soirée ? Viens te détendre autour d’un bon repas, d’une coupe de champagne offerte et d’un show drag exceptionnel au Café Breton.

Rendez-vous le jeudi 25 septembre pour applaudir nos fabuleuses copines Bleu Déclin, Marie-Babette , Sweet Unic Horn.

Menu fait maison par nos chefs

Entrée Saumon mariné aux agrumes et soja, gel passion, huile d’herbe, sauce hollandaise Plat Escalope de poulet à la crème et aux champignons, mousseline de carotte

Dessert Tarte aux pommes, caramel au beurre salé et glace vanille

Dress code chic & festif

Réservation au 02 96 13 36 93 ou par message sur nos réseaux .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

