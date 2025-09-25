Soirée au Café Breton Perros-Guirec
Soirée au Café Breton Perros-Guirec jeudi 25 septembre 2025.
Soirée au Café Breton
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 19:00:00
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Hello Choupette !
Envie de glamour et de paillettes le temps d’une soirée ? Viens te détendre autour d’un bon repas, d’une coupe de champagne offerte et d’un show drag exceptionnel au Café Breton.
Rendez-vous le jeudi 25 septembre pour applaudir nos fabuleuses copines Bleu Déclin, Marie-Babette , Sweet Unic Horn.
Menu fait maison par nos chefs
Entrée Saumon mariné aux agrumes et soja, gel passion, huile d’herbe, sauce hollandaise Plat Escalope de poulet à la crème et aux champignons, mousseline de carotte
Dessert Tarte aux pommes, caramel au beurre salé et glace vanille
Dress code chic & festif
Réservation au 02 96 13 36 93 ou par message sur nos réseaux .
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée au Café Breton Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de Perros-Guirec