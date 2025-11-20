Soirée au Café Breton Perros-Guirec
Perros-Guirec
Début : 2025-11-20 19:00:00
Comme tous les 3ᵉ jeudis du mois de novembre, c’est la sortie du Beaujolais Nouveau !
Pour l’occasion, au Café Breton, on vous a dégoté un petit groupe bien français pour déguster ce nouveau vin, accompagné d’une planche exclusive pour la soirée !
C’est le jeudi 20 novembre à partir de 19h avec Les Belles Amourettes un duo bien accompagné qui distille de la parlotte à faire danser, rire et rougir. Leurs chansons vous feront taper du pied, fredonner et sourire jusqu’au bout de la soirée. Avec Erell Olivier-Jégat et Sandie Crampon, accompagnées par Julien Cornic à l’accordéon.
C’est sans réservation les copains !
Jeudi 20 novembre dès 19h
Planche spéciale pour l’occasion
Concert Les Belles Amourettes .
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
