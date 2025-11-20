Soirée au Café Breton

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Comme tous les 3ᵉ jeudis du mois de novembre, c’est la sortie du Beaujolais Nouveau !

Pour l’occasion, au Café Breton, on vous a dégoté un petit groupe bien français pour déguster ce nouveau vin, accompagné d’une planche exclusive pour la soirée !

C’est le jeudi 20 novembre à partir de 19h avec Les Belles Amourettes un duo bien accompagné qui distille de la parlotte à faire danser, rire et rougir. Leurs chansons vous feront taper du pied, fredonner et sourire jusqu’au bout de la soirée. Avec Erell Olivier-Jégat et Sandie Crampon, accompagnées par Julien Cornic à l’accordéon.

C’est sans réservation les copains !

Jeudi 20 novembre dès 19h

Planche spéciale pour l’occasion

Concert Les Belles Amourettes .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée au Café Breton Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec