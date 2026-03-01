Soirée au Café de la Paix à Saint-Cirgues fête de la Saint Patrick

Café de la Paix Saint-Cirgues Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Soirée festive organisée au Café de la Paix avec concert bal traditionnel animé par le groupe Cal Camina dans le cadre de la fête de la Saint Patrick

Soirée festive organisée au Café de la Paix avec concert bal traditionnel animé par le groupe Cal Camina dans le cadre de la fête de la Saint Patrick. Animation musicale et ambiance conviviale avec possibilité de restauration sur place.

.

Café de la Paix Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 9 79 27 38 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive evening organized at the Café de la Paix with a traditional ball concert led by the Cal Camina group as part of the Saint Patrick’s Day celebrations

L’événement Soirée au Café de la Paix à Saint-Cirgues fête de la Saint Patrick Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Figeac