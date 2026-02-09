Soirée au Chambon Tulle
Soirée au Chambon Tulle jeudi 12 février 2026.
Soirée au Chambon
Tulle Corrèze
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Soirée au Chambon en partenariat avec la ludothèque air de jeux
Jeux géants (plateaux)
Atelier cuisine pour préparer le repas du soir (tacos et pâtisseries) pour tout le monde !
Grand jeu de rôle Two rooms and a Boom, qui est le.la président.e ?, qui est le.la poseur.se de bombe ?, identifiez le.la coupable…et sa cible ?, identifiez vos coéquipiers.ères, bluffez, négociez, et désignez les otages qui changeront de pièce ! A qui allez-vous faire confiance !
Dress code tenue ou accessoires chic ! (chapeau, vest, paillettes…soyez inventifs !)
Gratuit sur inscription .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 60 31 36 julien.devot@ville-tulle.fr
