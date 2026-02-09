Soirée au Chambon

Tulle Corrèze

2026-02-12

Soirée au Chambon en partenariat avec la ludothèque air de jeux

Jeux géants (plateaux)

Atelier cuisine pour préparer le repas du soir (tacos et pâtisseries) pour tout le monde !

Grand jeu de rôle Two rooms and a Boom, qui est le.la président.e ?, qui est le.la poseur.se de bombe ?, identifiez le.la coupable…et sa cible ?, identifiez vos coéquipiers.ères, bluffez, négociez, et désignez les otages qui changeront de pièce ! A qui allez-vous faire confiance !

Dress code tenue ou accessoires chic ! (chapeau, vest, paillettes…soyez inventifs !)

Gratuit sur inscription .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 60 31 36 julien.devot@ville-tulle.fr

