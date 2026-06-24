Soirée au château de Lichtenberg sous les étoiles, château de Lichtenberg, Lichtenberg

Informations pratiques

Soirée au château de Lichtenberg sous les étoiles Vendredi 4 septembre, 19h30 château de Lichtenberg Bas-Rhin

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Visite sur la thématique des chauve-souris de 19h30 à 21h, le vendredi 4 septembre. Les chauve-souris n’auront plus de secrets pour vous après cette visite proposée par Benoît Toury du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Places limitées – Sur réservation.

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Visite sur les chauve-souris de 19h30 à 21h, le vendredi 4 septembre. Cette visite est proposée dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 de la Haute Moder. Places limitées – Sur réservation. Natura 2000 château de Lichtenberg