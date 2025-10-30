Soirée au château de Vaux Chaource

Jeudi 30 octobre CHAOURCE Soirée au château de Vaux. Rendez-vous à 19h45 à la MJC de Chaource.

Soirée enquête Halloween Fantôme de Vidocq à partir de 10 ans. Attention, inscriptions et réservations sur internet.

Tarifs 17 ans et plus 17€ 10 à 16 ans 14€ Réduit 15€

Début du jeu à 20h30, rendez-vous à la MJC à 19h45, transport avec le véhicule 9 places.

Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .

