Soirée au château de Vaux Chaource

1 rue Saint Antoine Chaource Aube
Début : 2025-10-30 19:45:00
Jeudi 30 octobre CHAOURCE Soirée au château de Vaux. Rendez-vous à 19h45 à la MJC de Chaource.
Soirée enquête Halloween Fantôme de Vidocq à partir de 10 ans. Attention, inscriptions et réservations sur internet.
Tarifs 17 ans et plus 17€ 10 à 16 ans 14€ Réduit 15€
Début du jeu à 20h30, rendez-vous à la MJC à 19h45, transport avec le véhicule 9 places.
Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .
