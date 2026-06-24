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Soirée au Cheval Emeraude ! Marigny-Le-Lozon

vendredi 10 juillet 2026 · Marigny-Le-Lozon

Soirée au Cheval Emeraude ! Marigny-Le-Lozon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Adresse
1 La Grande Maison
Ville
50570 Marigny-Le-Lozon
Département
Manche
Tarif

Marigny-Le-Lozon

Soirée au Cheval Emeraude !

1 La Grande Maison Marigny-Le-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Rendez-vous les 10 juillet et 21 août au Cheval Emeraude à Marigny-Le-Lozon pour vivre une soirée avec les poneys !
De 18h à 22h30
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Au programme
Activités et moments privilégiés avec les poneys
Pique-nique dans les prés
Soirée contée sur le thème des poneys sous les étoiles
Des souvenirs inoubliables, de l’amitié et beaucoup de magie !

Tarif 45 €
Prévoir son pique-nique et son plaid.

Places limitées
Réservation obligatoire au 06 42 15 49 39   .

1 La Grande Maison Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 42 15 49 39 

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English : Soirée au Cheval Emeraude !

L’événement Soirée au Cheval Emeraude ! Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô

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