Soirée au Cheval Emeraude ! Marigny-Le-Lozon
vendredi 10 juillet 2026 · Marigny-Le-Lozon
Informations pratiques
Marigny-Le-Lozon
Soirée au Cheval Emeraude !
1 La Grande Maison Marigny-Le-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Rendez-vous les 10 juillet et 21 août au Cheval Emeraude à Marigny-Le-Lozon pour vivre une soirée avec les poneys !
De 18h à 22h30
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Au programme
Activités et moments privilégiés avec les poneys
Pique-nique dans les prés
Soirée contée sur le thème des poneys sous les étoiles
Des souvenirs inoubliables, de l’amitié et beaucoup de magie !
Tarif 45 €
Prévoir son pique-nique et son plaid.
Places limitées
Réservation obligatoire au 06 42 15 49 39 .
1 La Grande Maison Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 42 15 49 39
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English : Soirée au Cheval Emeraude !
L’événement Soirée au Cheval Emeraude ! Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô
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