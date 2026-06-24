Informations pratiques

Marigny-Le-Lozon

Soirée au Cheval Emeraude !

1 La Grande Maison Marigny-Le-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Rendez-vous les 10 juillet et 21 août au Cheval Emeraude à Marigny-Le-Lozon pour vivre une soirée avec les poneys !

De 18h à 22h30

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Au programme

Activités et moments privilégiés avec les poneys

Pique-nique dans les prés

Soirée contée sur le thème des poneys sous les étoiles

Des souvenirs inoubliables, de l’amitié et beaucoup de magie !

Tarif 45 €

Prévoir son pique-nique et son plaid.

Places limitées

Réservation obligatoire au 06 42 15 49 39 .

1 La Grande Maison Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 42 15 49 39

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English : Soirée au Cheval Emeraude !

L’événement Soirée au Cheval Emeraude ! Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô