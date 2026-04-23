Soirée Au Coin du Phare Ruines de l’ancien sémaphore Landunvez

Landunvez

Soirée Au Coin du Phare

Ruines de l’ancien sémaphore Route touristique de Landunvez Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 22:00:00

fin : 2026-06-25 23:00:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

Participez à une veillée bretonne en plein air dans une ambiance chaleureuse, au creux des ruines de l’ancien sémaphore sur la route touristique de Landunvez. Venez écouter des histoires locales sur fond de coucher du soleil, et identifier une dizaine de phares une fois la nuit tombée. Une expérience originale pour découvrir le pays d’Iroise en toute convivialité !

Soirée proposée tous les jeudis de juin

Pour qui ?

• Les curieux/ses, d’ici et d’ailleurs,

• Les familles en quête d’une activité ludique et riche de sens.

Chaque jeudi. .

Ruines de l’ancien sémaphore Route touristique de Landunvez Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 7 52 64 13 29

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English :

L’événement Soirée Au Coin du Phare Landunvez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT IROISE BRETAGNE