Soirée au Domaine de la Vallongue Route de Mouriès D24 Eygalières

Vendredi 11 juillet 2025 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Mouriès D24 Domaine de la Vallongue Eygalières Bouches-du-Rhône

Le Domaine de la Vallongue à Eygalières vous propose de commencer l’été en beauté avec sa soirée du vendredi 11 juillet à partir de 19h !

Le Domaine de la Vallongue vous ouvre ses portes pour une soirée unique et conviviale dans un cadre naturel exceptionnel.



Au programme de cette soirée :

* Une ambiance musicale avec Laurent et Emmanuelle Maltinti

* À 20h15 Spectacle de Fauconnerie une rencontre poétique avec des rapaces majestueux dans un décor sauvage préservé

* Restauration sur place stands gourmands raviront petits et grands avec des produits locaux

* Dégustation de nos cuvées en IGP Alpilles et AOP Baux de Provence



Entre amis, en famille… Venez célébrer l’été au Domaine de la Vallongue !



Entrée gratuite

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone auprès du Domaine .

Route de Mouriès D24 Domaine de la Vallongue Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 70 boutique@lavallongue.com

English :

The Domaine de la Vallongue in Eygalières is kicking off the summer in style with a party on Friday 11 July from

German :

Die Domaine de la Vallongue in Eygalières bietet Ihnen mit ihrer Party am Freitag, den 11. Juli ab 19 Uhr einen tollen Start in den Sommer!

Italiano :

Il Domaine de la Vallongue di Eygalières inaugura l’estate in grande stile con una festa venerdì 11 luglio a partire dalle 19.00!

Espanol :

El Domaine de la Vallongue de Eygalières inaugura el verano por todo lo alto con una fiesta el viernes 11 de julio a partir de las 19.00 horas

