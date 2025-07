Soirée au Domaine du Collet vert Domaine du Collet Vert Pertuis

Soirée au Domaine du Collet vert Domaine du Collet Vert Pertuis vendredi 8 août 2025.

Soirée au Domaine du Collet vert

Vendredi 8 août 2025 à partir de 19h. Domaine du Collet Vert 3210 B route de la Bonde Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Soirée vin et rotissoire au Domaine du Collet Vert le 8 Août à partir de 19h00.

.

Domaine du Collet Vert 3210 B route de la Bonde Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Wine and rotissoire evening at Domaine du Collet Vert on August 8 from 7:00 pm.

German :

Wein- und Rostbratwurstabend in der Domaine du Collet Vert am 8. August ab 19.00 Uhr.

Italiano :

Serata di vini e rosticceria al Domaine du Collet Vert l’8 agosto dalle 19.00.

Espanol :

Tarde de vinos y asados en el Domaine du Collet Vert el 8 de agosto a partir de las 19.00 horas.

L’événement Soirée au Domaine du Collet vert Pertuis a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme de Pertuis