Soirée au Domaine du Collet Vert Domaine du Collet Vert Pertuis

Soirée au Domaine du Collet Vert Domaine du Collet Vert Pertuis samedi 16 août 2025.

Soirée au Domaine du Collet Vert

Samedi 16 août 2025 à partir de 19h. Domaine du Collet Vert 3210 B route de la Bonde Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Soirée vin et crustacés au Domaine du Collet Vert le 16 Août à partir de 19h00.

.

Domaine du Collet Vert 3210 B route de la Bonde Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Wine and shellfish evening at Domaine du Collet Vert on August 16 from 7:00 pm.

German :

Wein- und Krustentierabend in der Domaine du Collet Vert am 16. August ab 19.00 Uhr.

Italiano :

Serata di vini e frutti di mare al Domaine du Collet Vert il 16 agosto dalle 19.00.

Espanol :

Velada de vino y marisco en el Domaine du Collet Vert el 16 de agosto a partir de las 19.00 horas.

L’événement Soirée au Domaine du Collet Vert Pertuis a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme de Pertuis