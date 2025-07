Soirée au jardin Picauville

Soirée au jardin Picauville samedi 12 juillet 2025.

Le clos des pieds nus Picauville Manche

Début : 2025-07-12 19:30:00

fin : 2025-07-12 22:00:00

2025-07-12

Pause conviviale au jardin autour d’un repas fait maison rythmé en chansons.

Le clos des pieds nus Picauville 50360 Manche Normandie +33 6 05 28 53 62

English : Soirée au jardin

A convivial break in the garden with a home-cooked meal and a song.

German :

Gesellige Pause im Garten bei einer selbstgemachten Mahlzeit mit rhythmischen Liedern.

Italiano :

Fate una pausa in giardino e godetevi un pasto fatto in casa con una canzone.

Espanol :

Tómate un descanso en el jardín y disfruta de una comida casera acompañada de una canción.

