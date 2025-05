Soirée au Moulin – Moulin de Camales Camalès, 31 mai 2025 19:30, Camalès.

Hautes-Pyrénées

Soirée au Moulin Moulin de Camales CAMALES Camalès Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 19:30:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

La saison des concerts au Moulin de Camalès commence avec Royal O Bar, ambiance garantie avec ce groupe rock.

Comme d’habitude un repas vous sera proposé.

.

Moulin de Camales CAMALES

Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 81 75 lesamisdumoulindecamales@gmail.com

English :

The concert season at the Moulin de Camalès kicks off with Royal O Bar, a rock band guaranteed to set the mood.

As usual, a meal will be served.

German :

Die Konzertsaison in der Moulin de Camalès beginnt mit Royal O Bar, Stimmung ist garantiert mit dieser Rockband.

Wie üblich wird Ihnen ein Essen angeboten.

Italiano :

La stagione dei concerti al Moulin de Camalès si apre con i Royal O Bar: l’atmosfera è garantita con questa rock band.

Come di consueto, sarà servito un pasto.

Espanol :

La temporada de conciertos en el Moulin de Camalès arranca con Royal O Bar, y el ambiente está garantizado con esta banda de rock.

Como de costumbre, se servirá una comida.

L’événement Soirée au Moulin Camalès a été mis à jour le 2025-05-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65