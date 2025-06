Soirée au moulin – CAMALES Camalès 28 juin 2025 19:30

Hautes-Pyrénées

Soirée au moulin CAMALES Au moulin Camalès Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Les amis du Moulin vous convie à une soirée avec un repas concocté par l’association et un concert avec le groupe Porkepic.

Une soirée qui s’annonce festive !

CAMALES Au moulin

Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 81 75 lesamisdumoulindecamales@gmail.com

English :

Les amis du Moulin invites you to an evening with a meal concocted by the association and a concert by the group Porkepic.

It’s sure to be a festive evening!

German :

Die Freunde der Mühle laden Sie zu einem Abend mit einem von der Vereinigung zusammengestellten Essen und einem Konzert mit der Gruppe Porkepic ein.

Ein Abend, der sich festlich ankündigt!

Italiano :

Les amis du Moulin vi invitano a una serata con un pasto preparato dall’associazione e un concerto del gruppo Porkepic.

Sarà sicuramente una serata di festa!

Espanol :

Les amis du Moulin le invitan a una velada con una cena preparada por la asociación y un concierto del grupo Porkepic.

Será una velada muy festiva

