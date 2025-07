Soirée au moulin CAMALES Camalès

CAMALES 1 Rue du Moulin Camalès Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-26 19:30:00

L’association de sauvegarde du moulin vous propose une nouvelle date d’animation, avec un concert et repas.

Sur scène « Bad Boy ».

Buvette & Restauration sur place.

CAMALES 1 Rue du Moulin Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 81 75 lesamisdumoulindecamales@gmail.com

English :

The Association de Sauvegarde du Moulin offers a new date for a concert and meal.

On stage « Bad Boy ».

Refreshments & Catering on site.

German :

Der Verein zur Erhaltung der Mühle bietet Ihnen ein neues Veranstaltungsdatum mit einem Konzert und Essen an.

Auf der Bühne « Bad Boy ».

Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

L’associazione per la conservazione del mulino propone un nuovo appuntamento di intrattenimento, con un concerto e un pasto.

Sul palco « Bad Boy ».

Rinfresco e cibo in loco.

Espanol :

La asociación para la conservación del molino propone una nueva cita con la diversión, con un concierto y una comida.

En el escenario « Bad Boy ».

Refrescos y comida in situ.

