Soirée au Moulin Maison de Meunerie Maison de la Meunerie Rives-d’Autise

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise Vendée

Début : 2025-08-11 19:00:00

La Maison de la Meunerie vous propose une soirée conviviale aux abords du Moulin de Nieul.

Le lundi 11 août, le terroir vendéen s’invite à la table du moulin de la Maison de la Meunerie le temps d’un repas, puis la nuit s’illuminera des contes d’antan… Vous vivrez une soirée hors du temps, entre saveur d’ici et légendes d’autrefois. La compagnie Les AEnces, vous présente son spectacle “La Veillée aux Fadettes“.

Aujourd’hui, c’est l’occasion pour une vieux paysan, vivant seul, de consacrer une soirée autour d’un feu et de se remémorer les histoires d’antan. Alors qu’il commence à écrire pour ne pas oublier ses souvenirs, une étrangère arrive par hasard. Cette rencontre sera un moment suspendu où légendes, contes et réalité s’entremêleront…

A partir de 19h apéritif, repas vendéen suivi du spectacle

Tarifs tout compris Adulte 20€, enfant -13 ans: 12€

Renseignement contact@maisondelameunerie-vendee.fr / 02 51 52 47 43 .

English :

The Maison de la Meunerie invites you to a convivial evening around the Moulin de Nieul.

German :

Das Maison de la Meunerie (Haus der Müllerei) lädt Sie zu einem geselligen Abend am Rande der Mühle von Nieul ein.

Italiano :

La Maison de la Meunerie vi invita a una serata conviviale intorno al Moulin de Nieul.

Espanol :

La Maison de la Meunerie le invita a una velada de convivencia en torno al Moulin de Nieul.

