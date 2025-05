Soirée au musée – Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy, 17 mai 2025 18:00, Vichy.

Allier

Soirée au musée Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 21:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Dans le cadre de la Nuit des Musées ouverture du musée de 18h à 21 h en entrée libre. Visites guidées de la nouvelle exposition Australie Mondes Aborigènes à 18h et 20h (durée 1h).

.

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

English :

As part of Nuit des Musées, the museum is open from 6 pm to 9 pm with free admission. Guided tours of the new exhibition Australia ? Aboriginal Worlds at 6pm and 8pm (duration 1h).

German :

Im Rahmen der Nacht der Museen Öffnung des Museums von 18.00 bis 21.00 Uhr bei freiem Eintritt. Führungen durch die neue Ausstellung Australien ? Welten der Aborigines um 18 und 20 Uhr (Dauer 1 Stunde).

Italiano :

Nell’ambito della Notte dei Musei, il museo è aperto dalle 18.00 alle 21.00 con ingresso gratuito. Visite guidate alla nuova mostra Australia ? Aboriginal Worlds alle 18.00 e alle 20.00 (durata 1 ora).

Espanol :

Con motivo de la Noche de los Museos, el museo permanecerá abierto de 18:00 a 21:00 horas con entrada gratuita. Visitas guiadas a la nueva exposición Australia ? Mundos aborígenes a las 18:00 y a las 20:00 (1 hora de duración).

L’événement Soirée au musée Vichy a été mis à jour le 2025-05-08 par Vichy Destinations