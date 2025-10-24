Soirée au Port Lalande Castelmoron-sur-Lot

Port Lalande Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-24

Soirée à quai, animée par Jérôme Chauvel.

Menu nem, samossa, pad thai, tarte aux fruits.

Sur réservation.

Port Lalande Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 11 16 50 contact@lescroisieresdulot.fr

English : Soirée au Port Lalande

Evening at the quay, hosted by Jérôme Chauvel.

Menu: nem, samossa, pad thai, fruit tart.

Reservations required.

German : Soirée au Port Lalande

Abend am Kai, moderiert von Jérôme Chauvel.

Menü: Frühlingsrolle, Samossa, Pad Thai, Obstkuchen.

Auf Reservierung.

Italiano :

Serata al molo, ospitata da Jérôme Chauvel.

Menu: nem, samossa, pad thai, crostata di frutta.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Soirée au Port Lalande

Velada en el muelle, organizada por Jérôme Chauvel.

Menú: nem, samossa, pad thai, tarta de frutas.

Reserva obligatoria.

