Soirée au Port Lalande Castelmoron-sur-Lot
Port Lalande Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Soirée à quai, animée par Jérôme Chauvel.
Menu nem, samossa, pad thai, tarte aux fruits.
Sur réservation.
Port Lalande Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 11 16 50 contact@lescroisieresdulot.fr
English : Soirée au Port Lalande
Evening at the quay, hosted by Jérôme Chauvel.
Menu: nem, samossa, pad thai, fruit tart.
Reservations required.
German : Soirée au Port Lalande
Abend am Kai, moderiert von Jérôme Chauvel.
Menü: Frühlingsrolle, Samossa, Pad Thai, Obstkuchen.
Auf Reservierung.
Italiano :
Serata al molo, ospitata da Jérôme Chauvel.
Menu: nem, samossa, pad thai, crostata di frutta.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Soirée au Port Lalande
Velada en el muelle, organizada por Jérôme Chauvel.
Menú: nem, samossa, pad thai, tarta de frutas.
Reserva obligatoria.
