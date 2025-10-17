Soirée au profit de l’association AEM Biarritz

Soirée au profit de l’association AEM

Soirée vin, tapas et poésie au profit de l’association AEM (aide aux enfants Malgaches), qui soutient un centre Germes de vie à Tuléar au Sud de Madagascar et qui accueille 500 enfants déshérités qui sont instruits, nourris et soignés. .

11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr

