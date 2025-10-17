Soirée au profit de l’association AEM Biarritz

11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Soirée vin, tapas et poésie au profit de l’association AEM (aide aux enfants Malgaches), qui soutient un centre Germes de vie à Tuléar au Sud de Madagascar et qui accueille 500 enfants déshérités qui sont instruits, nourris et soignés.   .

11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30  theatre-versant@orange.fr

