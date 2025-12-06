Soirée au profit du Téléthon Sévérac d’Aveyron

Soirée au profit du Téléthon

Soirée Téléthon à Sévérac d’Aveyron apéro musical avec Mich & Lous suivi d’un repas-concert gourmand.

Samedi 6 décembre à 19h, à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron, soirée organisée dans le cadre du Téléthon.

La soirée débutera par un apéro musical animé par Mich & Lous (mini bol charcuterie et fromage), suivi à 21h d’un repas-concert.

Au menu Beignet de crevette, nem, canard confit, truffade, fromage et dessert.

Venez en nombre pour partager un bon moment tout en soutenant une bonne cause !

Tarifs

Entrée + Repas 22 €

Entrée seule 5 €

Réservation du repas au 06 82 41 50 94.

Organisé par le Centre culturel et sportif sévéragais. 5 .

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 82 41 50 94

English :

Telethon evening at Sévérac d’Aveyron: musical aperitif with Mich & Lous followed by a gourmet concert-meal.

German :

Telethon-Abend in Sévérac d’Aveyron: Musikalischer Aperitif mit Mich & Lous, gefolgt von einem Gourmet-Konzert mit Essen.

Italiano :

Serata Téléthon a Sévérac d’Aveyron: aperitivo musicale con Mich & Lous seguito da un concerto-pasto gourmet.

Espanol :

Velada Téléthon en Sévérac d’Aveyron: aperitivo musical con Mich & Lous seguido de una cena-concierto gastronómica.

