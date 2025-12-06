Soirée au profit du Téléthon Sévérac d’Aveyron
Soirée au profit du Téléthon Sévérac d’Aveyron samedi 6 décembre 2025.
Soirée au profit du Téléthon
2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Entrée seule
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Soirée Téléthon à Sévérac d’Aveyron apéro musical avec Mich & Lous suivi d’un repas-concert gourmand.
Samedi 6 décembre à 19h, à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron, soirée organisée dans le cadre du Téléthon.
La soirée débutera par un apéro musical animé par Mich & Lous (mini bol charcuterie et fromage), suivi à 21h d’un repas-concert.
Au menu Beignet de crevette, nem, canard confit, truffade, fromage et dessert.
Venez en nombre pour partager un bon moment tout en soutenant une bonne cause !
Tarifs
Entrée + Repas 22 €
Entrée seule 5 €
Réservation du repas au 06 82 41 50 94.
Organisé par le Centre culturel et sportif sévéragais. 5 .
2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 82 41 50 94
English :
Telethon evening at Sévérac d’Aveyron: musical aperitif with Mich & Lous followed by a gourmet concert-meal.
German :
Telethon-Abend in Sévérac d’Aveyron: Musikalischer Aperitif mit Mich & Lous, gefolgt von einem Gourmet-Konzert mit Essen.
Italiano :
Serata Téléthon a Sévérac d’Aveyron: aperitivo musicale con Mich & Lous seguito da un concerto-pasto gourmet.
Espanol :
Velada Téléthon en Sévérac d’Aveyron: aperitivo musical con Mich & Lous seguido de una cena-concierto gastronómica.
L’événement Soirée au profit du Téléthon Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-11-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)