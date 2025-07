Soirée au vignoble Château La Branne Bégadan

Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Le Château La Branne organise une soirée au vignoble, avec au programme

repas (rôti de boeuf grillé aux sarments du Médoc et son accompagnement ; melon ; jambon sec ; dessert et son verre de cocktail au vin.). Menu enfant.

Cocktails aux vins avec Cocktailerie des Châteaux.

Concert du duo Gibann et Mathilde.

Jeux pour les enfants. Tombola.

Sur réservation uniquement avant le 15 juillet. .

Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 55 24 labranne@wanadoo.fr

