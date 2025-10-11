Soirée au VVF Najac

Soirée au VVF Najac samedi 11 octobre 2025.

Soirée au VVF

Puech Moutonnier Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Tout compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le comité des fêtes de Najac accueille le congrès des comités des fêtes National au VVF en ce mois d’octobre ! Et vous propose une soirée autour d’un repas festif.

Apéro, repas et spectacle les Jumeaux, la Banda Bono, Jessica chanteuse, Nina Lafon, le Cabaret et LTC Sono. 45 .

Puech Moutonnier Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 31 98 37 15

English :

The Najac Festival Committee is hosting the National Festival Committee Congress at the VVF this October! A festive evening meal will be served.

German :

Das Festkomitee von Najac ist Gastgeber des Kongresses der nationalen Festkomitees im VVF in diesem Oktober! Und schlägt Ihnen einen Abend rund um ein festliches Essen vor.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Najac ospiterà il Congresso del Comitato Nazionale del Festival presso il VVF il prossimo ottobre! Ci aspettiamo una serata di festa.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Najac acogerá el Congreso Nacional de Comités de Fiestas en el VVF el próximo mes de octubre Esperamos disfrutar de una cena festiva.

L’événement Soirée au VVF Najac a été mis à jour le 2025-10-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)