Soirée Auteurs Compositeurs Interprètes Salle du Clouzy Longeville-sur-Mer

Soirée Auteurs Compositeurs Interprètes

Salle du Clouzy Chemin des Grands Champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

.

Salle du Clouzy Chemin des Grands Champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire lesvoiesdelavoix@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Auteurs Compositeurs Interprètes Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral