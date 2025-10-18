SOIRÉE AUTOMNALE Cabrières
200 Route de Clermont Cabrières Hérault
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-10-18
2025-10-18
Repas organisé avec le comité des fêtes de Cabrières.
Menu Entrée, Plat, Dessert
Plat Aligot Saucisse
Paiement en Carte Bancaire
Réservations obligatoires avant le 15 Octobre, places limités. .
200 Route de Clermont Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 6 82 51 97 71
English:
Meal organized with the Cabrières festival committee.
German:
Mahlzeit, die mit dem Festkomitee von Cabrières organisiert wird.
Italiano:
Pranzo organizzato in collaborazione con il comitato dei festeggiamenti di Cabrières.
Espanol:
Comida organizada con la comisión de fiestas de Cabrières.
