SOIRÉE AUTOMNALE Cabrières

SOIRÉE AUTOMNALE

200 Route de Clermont Cabrières Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Repas organisé avec le comité des fêtes de Cabrières.

Menu Entrée, Plat, Dessert

Plat Aligot Saucisse

Paiement en Carte Bancaire

Réservations obligatoires avant le 15 Octobre, places limités. .

200 Route de Clermont Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 6 82 51 97 71

English :

Meal organized with the Cabrières festival committee.

German :

Mahlzeit, die mit dem Festkomitee von Cabrières organisiert wird.

Italiano :

Pranzo organizzato in collaborazione con il comitato dei festeggiamenti di Cabrières.

Espanol :

Comida organizada con la comisión de fiestas de Cabrières.

