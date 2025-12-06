SOIRÉE AUTOMNALE Estadens

SOIRÉE AUTOMNALE

SALLE DES FÊTES D’ESTADENS Estadens Haute-Garonne

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Soirée d’Automne de la Saint-Nicolas

Au programme Beaujolais Châtaignes Effeuillage et tressage d’épis de maïs Buvette & restauration sur place.

Une soirée chaleureuse, conviviale et 100 % village, organisée par le Comité des fêtes et l’Écomusée. .

English :

St. Nicholas Autumn Evening

