SOIRÉE AUTOMNALE Estadens
SOIRÉE AUTOMNALE Estadens samedi 6 décembre 2025.
SOIRÉE AUTOMNALE
SALLE DES FÊTES D’ESTADENS Estadens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Soirée d’Automne de la Saint-Nicolas
Au programme Beaujolais Châtaignes Effeuillage et tressage d’épis de maïs Buvette & restauration sur place.
Une soirée chaleureuse, conviviale et 100 % village, organisée par le Comité des fêtes et l’Écomusée. .
SALLE DES FÊTES D’ESTADENS Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie
English :
St. Nicholas Autumn Evening
L’événement SOIRÉE AUTOMNALE Estadens a été mis à jour le 2025-11-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE