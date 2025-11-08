Soirée automnale Viala-du-Tarn

Soirée automnale Viala-du-Tarn samedi 8 novembre 2025.

Soirée automnale

Viala-du-Tarn Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Laissez-vous réchauffer par les saveurs d’automne !

Le comité des fêtes du Viala-du-Tarn vous convie à une Soirée Automnale gourmande et conviviale à la salle des fêtes.

Quand ? Samedi 8 novembre service à 20h30

Au menu (16 €), préparé par OC Chef

Entrée salade verte & pâté de campagne

Plat soupe aux fromages bien onctueuse

Dessert poirier

Réservation obligatoire (avant le 03/11/2025)

07 83 77 56 38 • 06 84 40 77 70

Une table chaleureuse, des produits de saison et une ambiance village venez partager l’automne au Viala-du-Tarn ! .

Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 6 88 62 06 20

English :

Let yourself be warmed by the flavours of autumn!

German :

Lassen Sie sich von den Aromen des Herbstes wärmen!

Italiano :

Lasciatevi riscaldare dai sapori dell’autunno!

Espanol :

Déjese llevar por los sabores del otoño

L’événement Soirée automnale Viala-du-Tarn a été mis à jour le 2025-10-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)