Laissez-vous réchauffer par les saveurs d’automne !
Le comité des fêtes du Viala-du-Tarn vous convie à une Soirée Automnale gourmande et conviviale à la salle des fêtes.
Quand ? Samedi 8 novembre service à 20h30
Au menu (16 €), préparé par OC Chef
Entrée salade verte & pâté de campagne
Plat soupe aux fromages bien onctueuse
Dessert poirier
Réservation obligatoire (avant le 03/11/2025)
07 83 77 56 38 • 06 84 40 77 70
Une table chaleureuse, des produits de saison et une ambiance village venez partager l’automne au Viala-du-Tarn ! .
Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 6 88 62 06 20
English :
Let yourself be warmed by the flavours of autumn!
German :
Lassen Sie sich von den Aromen des Herbstes wärmen!
Italiano :
Lasciatevi riscaldare dai sapori dell’autunno!
Espanol :
Déjese llevar por los sabores del otoño
L’événement Soirée automnale Viala-du-Tarn a été mis à jour le 2025-10-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)