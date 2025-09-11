Soirée autour de l’ouvrage collectif « Comment atterrir » L’Avant-Poste Die

Soirée autour de l’ouvrage collectif « Comment atterrir » L’Avant-Poste Die jeudi 11 septembre 2025.

Soirée autour de l’ouvrage collectif « Comment atterrir »

L’Avant-Poste 3, rue Notre Dame Die Drôme

Début : 2025-09-11 18:00:00

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Soirée rencontre autour de l’ouvrage collectif « Comment atterrir? », une boussole pour le monde qui vient. Cet ouvrage fait suite à celui de Bruno Latour « Où atterrir? ». Organisée avec l’association Ecologie au Quotidien et la librairie Mosaïque.

L’Avant-Poste 3, rue Notre Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 99 77 52 contact@avant-poste.org

English :

An evening meeting to discuss the collective work « Comment atterrir? », a compass for the coming world. This book follows on from Bruno Latour’s « Où atterrir? Organized with the Ecologie au Quotidien association and the Mosaïque bookshop.

German :

Abendveranstaltung zum Sammelband « Comment atterrir? », ein Kompass für die kommende Welt. Dieses Buch ist die Fortsetzung von Bruno Latours Werk « Où atterrir? ». Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Verein Ecologie au Quotidien (Ökologie im Alltag) und der Buchhandlung Mosaïque.

Italiano :

Un incontro serale per discutere dell’opera collettiva « Comment atterrir? una bussola per il mondo che verrà ». Questo libro fa seguito a « Où atterrir? » di Bruno Latour. Organizzato con l’associazione Ecologie au Quotidien e la libreria Mosaïque.

Espanol :

Una velada para debatir sobre la obra colectiva « Comment atterrir? una brújula para el mundo que viene ». Este libro es la continuación de « Où atterrir? » de Bruno Latour. Organizado con la asociación Ecologie au Quotidien y la librería Mosaïque.

