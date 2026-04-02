Soirée autour d’Edgar Hilsenrath avec Agathe Pin-Chomette autour de « Edgar Hilsenrath, La Voie de la l’impertinence », Librairie Compagnie, Paris
Soirée autour d’Edgar Hilsenrath avec Agathe Pin-Chomette autour de « Edgar Hilsenrath, La Voie de la l’impertinence », Librairie Compagnie, Paris jeudi 2 avril 2026.
Soirée autour d’Edgar Hilsenrath avec Agathe Pin-Chomette autour de « Edgar Hilsenrath, La Voie de la l’impertinence » Jeudi 2 avril, 19h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T19:00:00+02:00 – 2026-04-02T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-02T19:00:00+02:00 – 2026-04-02T23:59:00+02:00
Venez découvrir « Edgar Hilsenrath, La Voie de l’impertinence » publié aux Éditions Le Tripode.
Au programme : discussion et signature.
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Photographie © Droits réservés
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-autour-dedgar-hilsenrath-avec-agathe-pin-chomette-autour-de-edgar-hilsenrath-la-voie-de-la-1986313070865 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireAgathePin-Chomette »}]
Venez découvrir « Edgar Hilsenrath, La Voie de l’impertinence » publié aux Éditions Le Tripode. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente sur place. Photographi … Rencontre-Dédicace
À voir aussi à Paris (Paris)
- Groupe de parole à visée thérapeutique pour les jeunes lgbtqia+ de 18 à 25 ans Association ENIPSE – dispositif de soutien psychologique communautaire CeSaMe Paris/IDF Paris 14 avril 2026
- Planétarium #32 : Groenland Théâtre de la Cité internationale Paris 14 avril 2026
- Punchbag SUPERSONIC Paris 14 avril 2026
- Festival de l’artisanat : Vernissage de l’exposition « Imaginaires d’encre » du collectif Typographique Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS 14 avril 2026
- L’emprise au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris 14 avril 2026