Soirée autour d’Edgar Hilsenrath avec Agathe Pin-Chomette autour de « Edgar Hilsenrath, La Voie de la l’impertinence », Librairie Compagnie, Paris

Soirée autour d’Edgar Hilsenrath avec Agathe Pin-Chomette autour de « Edgar Hilsenrath, La Voie de la l’impertinence » Jeudi 2 avril, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T19:00:00+02:00 – 2026-04-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-02T19:00:00+02:00 – 2026-04-02T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Edgar Hilsenrath, La Voie de l’impertinence » publié aux Éditions Le Tripode.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-autour-dedgar-hilsenrath-avec-agathe-pin-chomette-autour-de-edgar-hilsenrath-la-voie-de-la-1986313070865 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireAgathePin-Chomette »}]

Venez découvrir « Edgar Hilsenrath, La Voie de l’impertinence » publié aux Éditions Le Tripode. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente sur place. Photographi … Rencontre-Dédicace