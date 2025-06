Soirée autour des classiques français Librairie des Cordeliers – Librairie Les Cordeliers Romans-sur-Isère 19 juin 2025 07:00

Drôme

Début : Jeudi 2025-06-19

fin : 2025-06-19

2025-06-19

La libraire des Cordeliers organise une nouvelle soirée autour du thème des classiques de la littérature française.

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55

English :

The Cordeliers bookshop is organizing a new evening on the theme of the classics of French literature.

German :

Die Buchhändlerin des Cordeliers organisiert einen weiteren Abend rund um das Thema Klassiker der französischen Literatur.

Italiano :

La libreria Cordeliers organizza una nuova serata sul tema dei classici della letteratura francese.

Espanol :

La librería Cordeliers organiza una nueva velada en torno a los clásicos de la literatura francesa.

