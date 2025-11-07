Soirée autour des Mémoires de Clémentine Delait Médiathèque de la Canopée Paris

La rencontre sera animée par Loé Petit, activiste et chercheurse intersexe. Le collectif assurera une vente d’ouvrages à l’issue de la rencontre.

Le Collectif Intersexe Activiste-OII France republie aujourd’hui les Mémoires de Clémentine Delait, dans une version préfacée et augmentée, pour la mémoire communautaire intersexe et pour lutter contre l’invisibilisation et l’effacement historique des femmes à barbe.Clémentine Delait (1865-1939) portait sa barbe fièrement. Dans son Café de la Femme à Barbeet aux expositions de phénomènes, elle vendait ses cartes postales la mettant en scène, et monnayait avantageusement sa présence. Femme de caractère et de poids, facétieuse et vaniteuse, elle est toujours célébrée dans sa ville de Thaon-les-Vosges.Loé Petit est activiste et chercheurse intersexe, avec une spécialisation sur l’Histoire des personnes intersexes au XIXe-début XXe siècle. Iel a notamment rédigé la préface des Mémoires de Clémentine Delait, femme à barbe, et collaboré à l’ouvrage Intersexes, du pouvoir médical à l’autodétermination.

À l’occasion de la Quinzaine de Visibilité Intersexe, une exposition consacrée à Clémentine Delait est accessible à la librairie Violette and Co jusqu’au 8 novembre 2025. Des repères historiques, accompagnés de cartes postales représentant Clémentine Delait, sont mis en parallèle avec des extraits de ses Mémoires, afin de découvrir l’histoire et l’univers de cette figure emblématique du début du XXe siècle.

Entrée libre et gratuite.

À l’occasion de la quinzaine de visibilité intersexe, la médiathèque vous invite à une rencontre avec le collectif Intersexe Activiste autour de la réédition de l’ouvrage « Mémoires de clémentine Delait, femme à barbe », Éditions de l’Ornithorynque 2024.

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee