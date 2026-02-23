Soirée autour du fil, Apéro-tricot L’Atelier de Pfett’ Truchtersheim

Soirée autour du fil, Apéro-tricot L’Atelier de Pfett’

8 rue de l’Ecole Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2026-03-04 19:30:00

fin : 2026-03-04 23:00:00

2026-03-04

Soirée autour du fil Apéro tricot par l’Atelier de Pfett’.

Gabriela, notre bénévole et habitante de Truchtersheim, vous convie à une soirée de autour du fil (tricot, crochet, broderie). Chacun.e à son rythme pourra tricoter, crocheter, broder son projet personnel tout en échangeant, en s’entraidant et grignotant un petit apéro (chacun ramène un petit quelque chose) !

Matériel non fourni. Rencontres gratuites réservées aux membres de L’Atelier de Pfett’, limitées à 10 personnes. 0 .

8 rue de l’Ecole Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 95 61 86 latelierdepfett@gmail.com

English :

Yarn evening Apéro tricot by Atelier de Pfett’.

