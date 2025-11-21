Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée autour du Petit Prince en parler croissantin Mouhet

Soirée autour du Petit Prince en parler croissantin Mouhet vendredi 21 novembre 2025.

Mouhet Indre

Gratuit

Début : Vendredi 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21

2025-11-21

Patouâ d­Moué Mouhetin (Mouhet, Indre) Marchois parler du Croissant
Découverte, lecture et échanges autour de la traduction locale avec Nicolas Quint (CNRS), Michel Bailly (auteur).   .

Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 02 03 79 13  patrimoine@cdcmova.fr

