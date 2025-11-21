Soirée autour du Petit Prince en parler croissantin

Mouhet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Patouâ d­Moué Mouhetin (Mouhet, Indre) Marchois parler du Croissant

Découverte, lecture et échanges autour de la traduction locale avec Nicolas Quint (CNRS), Michel Bailly (auteur). .

Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 02 03 79 13 patrimoine@cdcmova.fr

