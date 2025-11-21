Soirée autour du Petit Prince en parler croissantin Mouhet
Soirée autour du Petit Prince en parler croissantin Mouhet vendredi 21 novembre 2025.
Soirée autour du Petit Prince en parler croissantin
Mouhet Indre
Début : Vendredi 2025-11-21 19:00:00
Patouâ dMoué Mouhetin (Mouhet, Indre) Marchois parler du Croissant
Découverte, lecture et échanges autour de la traduction locale avec Nicolas Quint (CNRS), Michel Bailly (auteur). .
Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 02 03 79 13 patrimoine@cdcmova.fr
