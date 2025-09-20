Soirée autour du vin Briscous
Soirée autour du vin Briscous samedi 20 septembre 2025.
Soirée autour du vin
Salle Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Séance de dégustation. Conte musical, bar à vin et tapas animé par le groupe de bues Coco Mojo.
Réservation conseillée. .
Salle Bixintxo Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
