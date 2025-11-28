Soirée autour d’un livre Le Pizou

Soirée autour d’un livre

Foyer municipal Le Pizou Dordogne

Soirée autour d’un livre. Présence de l’auteur local Gabriel Alarcon-Ramos pour parler de son livre La Bête de la Double accompagné d’un conteur d’histoires de loups et de garous et de son orgue de Barbarie et la présence de la Librairie l’Atypique de Montpon– 18h30-06 62 28 85 17 .

Foyer municipal Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 85 17

