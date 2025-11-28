Soirée autour d’un livre Le Pizou
Soirée autour d’un livre Le Pizou vendredi 28 novembre 2025.
Soirée autour d’un livre
Foyer municipal Le Pizou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Soirée autour d’un livre. Présence de l’auteur local Gabriel Alarcon-Ramos pour parler de son livre La Bête de la Double accompagné d’un conteur d’histoires de loups et de garous et de son orgue de Barbarie et la présence de la Librairie l’Atypique de Montpon– 18h30-06 62 28 85 17 .
Foyer municipal Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 85 17
English : Soirée autour d’un livre
German : Soirée autour d’un livre
Italiano :
Espanol : Soirée autour d’un livre
L’événement Soirée autour d’un livre Le Pizou a été mis à jour le 2025-10-28 par Vallée de l’Isle en Périgord