Soirée autrichienne Ingersheim

Soirée autrichienne

15 route de Turckheim Ingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Samedi 2025-11-15 19:00:00

2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Soirée Autrichienne soirée dansante avec repas et ambiance assurée par le Obenheimer Express Band. Uniquement sur réservation.

Le Groupement des Sociétés d’Ingersheim organise sa traditionnelle Soirée Autrichienne soirée dansante avec repas et ambiance assurée par le Obenheimer Express Band.

Ambiance festive typique qui vous fera évoluer et tournoyer sur la piste de danse sur des airs de valse, marches et autres musiques traditionnelles ou entraînantes.

Uniquement sur réservation, nombre de places limitées. .

15 route de Turckheim Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 41 30 93 michel.erdinger@caloixo.net

English :

Austrian evening: dance, dinner and entertainment by the Obenheimer Express Band. Reservations required.

German :

Österreichischer Abend: Tanzabend mit Essen und Stimmung durch die Obenheimer Express Band. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Serata austriaca: festa da ballo con pasto e intrattenimento dal vivo della Obenheimer Express Band. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Noche austriaca: fiesta de baile con comida y actuación en directo de la Obenheimer Express Band. Reserva obligatoria.

