Soirée auvergnate Salle des fêtes Saurais samedi 24 janvier 2026.
Salle des fêtes Rue des Charmilles Saurais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
MENU:
Apéritif
Saucisse — Truffade
Salade verte
Dessert surprise
Café
Soirée animée par le groupe folklorique Les Sauteriaux
Sur réservation. .
Salle des fêtes Rue des Charmilles Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 75 71 98
