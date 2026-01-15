Soirée auvergnate Salle des fêtes Saurais

Soirée auvergnate Salle des fêtes Saurais samedi 24 janvier 2026.

Salle des fêtes Rue des Charmilles Saurais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

2026-01-24

Soirée Auvergnate

MENU:
Apéritif
Saucisse — Truffade
Salade verte
Dessert surprise
Café

Soirée animée par le groupe folklorique Les Sauteriaux
Sur réservation.   .

Salle des fêtes Rue des Charmilles Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 75 71 98 

