Soirée auvergnate Salle des fêtes Saurais

Soirée auvergnate

Salle des fêtes Rue des Charmilles Saurais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Soirée Auvergnate

MENU:

Apéritif

Saucisse — Truffade

Salade verte

Dessert surprise

Café

Soirée animée par le groupe folklorique Les Sauteriaux

Sur réservation. .

Salle des fêtes Rue des Charmilles Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 75 71 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée auvergnate

L’événement Soirée auvergnate Saurais a été mis à jour le 2026-01-12 par CC Parthenay Gâtine