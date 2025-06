Soirée aux Cailleries – La Salvetat-Peyralès 20 juin 2025 07:00

Aveyron

Soirée aux Cailleries route du Ponteil La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

participation libre au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

2025-07-18

2025-08-15

Viens t’encanailler avec La Tambouille et La pizza des Cailleries !

A partir de 18h , buvette sur place

Programmation :

vendredi 20 juin à 20h30 CKOMSA , plongez dans l’univers unique et décalé des Rita Mitsouko

vendredi 18 juillet à 20h soirée Vinyles, viens t’essayer au Blindtest

vendredi 15 août à 20h30 Janael rend hommage aux cowboys fringants

Penser à réserver vos pizzas ou bien amenez votre casse croute. .

route du Ponteil

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 85 02 94 41 leslegumesdescailleries@posteo.net

English :

Come and party with La Tambouille and La pizza des Cailleries!

German :

Komm und vergnüge dich mit La Tambouille und La pizza des Cailleries!

Italiano :

Venite a ubriacarvi con La Tambouille e La pizza delle Cailleries!

Espanol :

¡Ven a emborracharte con La Tambouille y La pizza des Cailleries!

L’événement Soirée aux Cailleries La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2025-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)