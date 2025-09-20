Soirée aux chandelles Domaine de la Grange-la-Prévôté Savigny-le-Temple

Soirée aux chandelles Domaine de la Grange-la-Prévôté Savigny-le-Temple samedi 20 septembre 2025.

Soirée aux chandelles Samedi 20 septembre, 21h30 Domaine de la Grange-la-Prévôté Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T21:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

Soirée aux chandelles

L’Association des Amis du château de la Grange vous propose une visite nocturne et originale du château, illuminé par des centaines de bougies.

Faites un bond dans le temps : venez à la rencontre de personnages célèbres en costume d’époque, qui ont habité le château, pour un voyage dans le passé ! Ils vous livreront les secrets de cette magnifique demeure. Dans une ambiance feutrée, où le temps semble en suspens, votre curiosité sera piquée au vif tout au long de votre visite, ici, …par une cheminée, là, par une tapisserie, un meuble singulier ou un objet étonnant. Une visite insolite s’offre à vous…

www.association-amis-chateau-la-grange.fr

Domaine de la Grange-la-Prévôté Avenue des Régalles 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 63 44 34 http://www.savigny-le-temple.fr https://www.facebook.com/associationamischateaudelagrange;https://www.association-amis-chateau-la-grange.fr/ [{« link »: « http://www.association-amis-chateau-la-grange.fr »}] Créé au Moyen Âge, le domaine de la Grange-la-Prévôté est administré par un prévôt, d’où vient le qualificatif. Le parc est dessiné au XVIIIe siècle suivant le modèle des jardins à la française. L’histoire du site bascule après la Révolution lorsque le Général Bernadotte et son épouse Désirée Clary achètent le domaine. Cette dernière donne une nouvelle impulsion au parc en créant des allées de marronniers et un parc à l’anglaise et confie le domaine à son frère, Nicolas Clary, en 1812. Le développement du domaine se poursuit au XIXe siècle par la famille Clary jusqu’en 1926. Durant cette période, le domaine ne cesse de s’étendre pour atteindre 1 100 hectares, grâce à de nombreuses innovations dans le domaine agricole. Le domaine est ensuite la propriété d’industriels, puis de l’Institut Gustave Roussy, spécialisé dans le traitement du cancer. Les activités de cette annexe cessent en 1997. La ville de Savigny-le-Temple décide alors de reprendre la gestion de ce site, abritant un château de style Second Empire, un parc et un vaste potager. Le jardin-potager du CERES (Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Environnement de Savigny-le-Temple) est spécialisé dans la conservation des variétés d’origine francilienne (légumes, arbres fruitiers, plantes ornementales, aromatiques et médicinales, osiers) sur un hectare. Le potager est conduit selon les principes du maraîchage biologique. Le programme préfigure l’activité du futur Centre Régional des Ressources Génétiques d’Ile-de-France, avec le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France et le Conseil départemental de Seine-et-Marne. Plus d’une centaine de variétés franciliennes seront présentées, valorisant ainsi la biodiversité domestique régionale. Le jardin est conduit en mode maraîchage biologique. RER D Savigny-le-Temple-Nandy / A5a sortie Carré Sénart, suivre Savigny (RD50) Stationnement : Allée Nicolas Guiard

Soirée aux chandelles

@A.A.C.G.