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AGENDA · Veuil

Soirée aux Chandelles Veuil

mercredi 5 août 2026 · Veuil

Soirée aux Chandelles Veuil

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
36600 Veuil
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Veuil

Soirée aux Chandelles

Veuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Soirée animée dans les rues de Veuil.
Soirée aux chandelles avec 800 bougies dans les rues du village, spectacles de musique & théâtre.   .

Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 33 34 

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English :

A lively evening in the streets of Veuil.

L’événement Soirée aux Chandelles Veuil a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Valençay