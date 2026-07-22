AGENDA · Veuil
Soirée aux Chandelles Veuil
mercredi 5 août 2026 · Veuil
Informations pratiques
Veuil
Soirée aux Chandelles
Veuil Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Soirée animée dans les rues de Veuil.
Soirée aux chandelles avec 800 bougies dans les rues du village, spectacles de musique & théâtre. .
Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 33 34
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English :
A lively evening in the streets of Veuil.
L’événement Soirée aux Chandelles Veuil a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Valençay