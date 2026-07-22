Informations pratiques

Veuil

Soirée aux Chandelles

Veuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Soirée animée dans les rues de Veuil.

Soirée aux chandelles avec 800 bougies dans les rues du village, spectacles de musique & théâtre. .

Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 33 34

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English :

A lively evening in the streets of Veuil.

L’événement Soirée aux Chandelles Veuil a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Valençay