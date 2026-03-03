Soirée aux étoiles Guérin
Soirée aux étoiles Guérin samedi 21 mars 2026.
Soirée aux étoiles
Église Guérin Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Avec Sébastien, montreur d’étoiles et conteur
Café offert .
Église Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 47 29 66
English : Soirée aux étoiles
