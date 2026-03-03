Soirée aux étoiles Guérin

Soirée aux étoiles

Église Guérin Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Avec Sébastien, montreur d’étoiles et conteur

Café offert .

Église Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 47 29 66

