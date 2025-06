Soirée aux jardins des halles Les Halles de la Major Marseille 2e Arrondissement 28 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Soirée aux jardins des halles Samedi 28 juin 2025. Les Halles de la Major 12 Boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

On termine juin en beauté !

Rendez-vous ce vendredi 28 juin aux Halles de la Major, sous la plus belle cathédrale de Marseille, pour trinquer à l’été

Cocktails maison à la main, house dans les oreilles, soleil sur la peau… Le combo parfait pour lancer la saison.

Pour cette édition, on accueille deux DJs marseillais qu’on adore — et une ambiance 100% good vibes.

Au programme chill, soleil et dancefloor jusqu’à ne plus sentir ses jambes

Viens célébrer l’été comme il se doit !



Les DJs

Vanessa M

Yumho

Viens tôt, profite du coucher de soleil avec un cocktail à la main… et reste tard, très tard.



Réservation de tables conseillée +33 6 42 56 23 44 .

Les Halles de la Major 12 Boulevard Jacques Saadé

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Ending June in style!

Join us this Friday, June 28, at the Halles de la Major, beneath Marseille?s most beautiful cathedral, to toast to summer

German :

Wir beenden den Juni mit einem Knall!

Wir treffen uns diesen Freitag, den 28. Juni, in den Halles de la Major, unter der schönsten Kathedrale von Marseille, um auf den Sommer anzustoßen

Italiano :

Fine giugno in grande stile!

Unitevi a noi venerdì 28 giugno alle Halles de la Major, sotto la più bella cattedrale di Marsiglia, per brindare all’estate

Espanol :

Fin de junio por todo lo alto

Únase a nosotros este viernes 28 de junio en las Halles de la Major, bajo la catedral más bella de Marsella, para brindar por el verano

