SOIRÉE AVANT PREMIÈRE KAAMELOTT Langres mardi 21 octobre 2025.

Cinéma New Vox Langres Haute-Marne

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Début : 2025-10-21

2025-10-21

Tout public

Les Dieux sont en colère contre Arthur?! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent.

Cadeaux à gagner Blu Ray de Kaamelott I

Et la présence du Chaumont Béhourd Ordo Noctuarum

Réservations fortement conseillées .

Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 55 17 cabinet.newvox.langres@gmail.com

