SOIRÉE AVANT PREMIÈRE KAAMELOTT Langres
SOIRÉE AVANT PREMIÈRE KAAMELOTT Langres mardi 21 octobre 2025.
SOIRÉE AVANT PREMIÈRE KAAMELOTT
Cinéma New Vox Langres Haute-Marne
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Tout public
Les Dieux sont en colère contre Arthur?! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent.
Cadeaux à gagner Blu Ray de Kaamelott I
Et la présence du Chaumont Béhourd Ordo Noctuarum
Réservations fortement conseillées .
Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 55 17 cabinet.newvox.langres@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SOIRÉE AVANT PREMIÈRE KAAMELOTT Langres a été mis à jour le 2025-10-13 par Antenne du Pays de Langres