Soirée avant travaux Bistro de la fontaine Hauterives

Soirée avant travaux Bistro de la fontaine Hauterives vendredi 17 octobre 2025.

Soirée avant travaux

Bistro de la fontaine 14 place de la mairie Hauterives Drôme

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Avant de faire peau neuve, le bistrot vous ouvre grand ses portes pour une soirée pas comme les autres.

Une dernière soirée pour tout donner… avant de tout démonter.

Viens rigoler, jouer, trinquer… et casser la routine avec nous !

Bistro de la fontaine 14 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 64 04 contact@bistrodelafontaine.fr

English :

The bistro opens its doors to you for an evening like no other.

One last evening to give it all we’ve got? before we take it all down.

Come laugh, play, drink? and break the routine with us!

German :

Bevor das Bistro ein neues Gesicht bekommt, öffnet es seine Türen für einen Abend, der anders ist als alle anderen.

Ein letzter Abend, um alles zu geben, bevor wir alles abbauen.

Komm und lache, spiele, trinke und breche mit uns die Routine!

Italiano :

Prima della ristrutturazione, il bistrot vi apre le porte per una serata senza precedenti.

Un’ultima serata per dare il massimo prima di smantellare tutto.

Venite a divertirvi, a giocare, a bere e a rompere la routine con noi!

Espanol :

Antes de su remodelación, el bistró le abre sus puertas para una velada sin igual.

Una última noche para darlo todo… antes de echarlo todo abajo.

Ven y únete a la diversión, los juegos, las copas… ¡y rompe la rutina con nosotros!

