Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère
Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère vendredi 21 novembre 2025.
Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
19h Soupe Olé, par Le Pied Allez Trier. 21h Mix de Dj Dunbaar. Sur réservation. Prix libre et conscient (adhésion à l’association requise)
Vous n’avez pas l’impression qu’il y a comme un besoin de chaleur ? Nous vous avons réservé une soirée double-mix, ça ne sera pas de trop !!
A 19h, la recyclerie de Montignac amènera son velo-mixeur pour lancer la Soupe Olé !
Pour guincher des papilles et se régaler les mollets, pour préparer une soupe conviviale et dé-jantée
On fournit les légumes, vous fournissez l’huile de genoux, vous dégustez, et vous voilà avec le ventre et les jambes de réchauffées !!
et à 21h, c’est DJ Dunbaar, le discopathe, le shaker de groove, le chauffeur de tout, qui prend la relève à partir de 21h pour 3 bonnes heures de mix endiablé.
Prix libre et conscient (adhésion à l’association requise l’adhésion est à prix libre et peut se faire su place)
Sur réservation .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org
English : Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste
7pm: Soupe Olé, by Le Pied Allez Trier. 9pm: Mix by Dj Dunbaar. Reservations required. Free, conscious price (association membership required)
German : Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste
19 Uhr: Olé-Suppe, von Le Pied Allez Trier. 21 Uhr: Mix von Dj Dunbaar. Nur mit vorheriger Reservierung. Freier und bewusster Preis (Vereinsmitgliedschaft erforderlich)
Italiano :
19.00: Soupe Olé, a cura di Le Pied Allez Trier. ore 21.00: Mix di Dj Dunbaar. Prenotazione obbligatoria. Ingresso libero (è richiesta l’iscrizione all’associazione)
Espanol : Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste
19.00 h: Soupe Olé, a cargo de Le Pied Allez Trier. 21.00 h: Mix de Dj Dunbaar. Reserva obligatoria. Entrada gratuita (es necesario ser miembro de la asociación)
L’événement Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère