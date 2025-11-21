Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère

Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

19h Soupe Olé, par Le Pied Allez Trier. 21h Mix de Dj Dunbaar. Sur réservation. Prix libre et conscient (adhésion à l’association requise)

Vous n’avez pas l’impression qu’il y a comme un besoin de chaleur ? Nous vous avons réservé une soirée double-mix, ça ne sera pas de trop !!

A 19h, la recyclerie de Montignac amènera son velo-mixeur pour lancer la Soupe Olé !

Pour guincher des papilles et se régaler les mollets, pour préparer une soupe conviviale et dé-jantée

On fournit les légumes, vous fournissez l’huile de genoux, vous dégustez, et vous voilà avec le ventre et les jambes de réchauffées !!

et à 21h, c’est DJ Dunbaar, le discopathe, le shaker de groove, le chauffeur de tout, qui prend la relève à partir de 21h pour 3 bonnes heures de mix endiablé.

Prix libre et conscient (adhésion à l’association requise l’adhésion est à prix libre et peut se faire su place)

Sur réservation .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org

English : Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste

7pm: Soupe Olé, by Le Pied Allez Trier. 9pm: Mix by Dj Dunbaar. Reservations required. Free, conscious price (association membership required)

German : Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste

19 Uhr: Olé-Suppe, von Le Pied Allez Trier. 21 Uhr: Mix von Dj Dunbaar. Nur mit vorheriger Reservierung. Freier und bewusster Preis (Vereinsmitgliedschaft erforderlich)

Italiano :

19.00: Soupe Olé, a cura di Le Pied Allez Trier. ore 21.00: Mix di Dj Dunbaar. Prenotazione obbligatoria. Ingresso libero (è richiesta l’iscrizione all’associazione)

Espanol : Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste

19.00 h: Soupe Olé, a cargo de Le Pied Allez Trier. 21.00 h: Mix de Dj Dunbaar. Reserva obligatoria. Entrada gratuita (es necesario ser miembro de la asociación)

L’événement Soirée avec DJ Dunbaar, le discopathe généraliste Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère