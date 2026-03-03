Soirée avec le DJ Féfé Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Soirée avec le DJ Féfé Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin vendredi 10 avril 2026.
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
2026-04-10
Soirée avec DJ Féfé.
Réservation recommandée pour la restauration.
Réservation recommandée pour la restauration. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
English : Soirée avec le DJ Féfé
Party with DJ Féfé.
Reservations recommended for catering.
