Soirée avec le groupe Dark Eden La Chapelle-Saint-Luc
Soirée avec le groupe Dark Eden La Chapelle-Saint-Luc vendredi 20 février 2026.
Soirée avec le groupe Dark Eden
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 30 – 30 – 30 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Ce groupe local est formé de 5 musiciens Isabelle au chant, Francis à la basse, Calou à la batterie, Christophe aux claviers et Pascal à la guitare.
Grâce aux différentes expériences et orientations musicales de chacun, accompagnés par la voix polyvalente et puissante d’Isabelle, notre répertoire est très diversifié passant de la variété Pop/Rock au Funk/Disco.
Vous aimez bouger sur les années 80, vous allez aimer Dark Eden.
Alors laissez-vous emporter par leur musique et vous aurez de grandes chances de passer un bon moment en leur compagnie.
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou un tout simplement obtenir quelques informations.
À très bientôt,
L’équipe du Sarrail .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée avec le groupe Dark Eden La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne