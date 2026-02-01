Soirée avec le groupe Dark Eden La Chapelle-Saint-Luc

Soirée avec le groupe Dark Eden

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 30 – 30 – 30 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Ce groupe local est formé de 5 musiciens Isabelle au chant, Francis à la basse, Calou à la batterie, Christophe aux claviers et Pascal à la guitare.



Grâce aux différentes expériences et orientations musicales de chacun, accompagnés par la voix polyvalente et puissante d’Isabelle, notre répertoire est très diversifié passant de la variété Pop/Rock au Funk/Disco.



Vous aimez bouger sur les années 80, vous allez aimer Dark Eden.



Alors laissez-vous emporter par leur musique et vous aurez de grandes chances de passer un bon moment en leur compagnie.



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou un tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

