Soirée avec le Lions Club Hossegor Sud Landes Jean Valjean Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Soirée avec le Lions Club Hossegor Sud Landes Jean Valjean
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-10
2025-11-10
Soirée en partenariat avec le Lions Club Hossegor Sud Landes, au profit de la jeunesse
1815, Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Il est devenu un animal dangereux. Il trouve refuge chez un prêtre Monseigneur Bienvenu qui vit avec sa sœur et leur servante. Il est ébranlé par la chaleur de l’accueil et ses convictions vacillent.
D’après l’œuvre de Victor Hugo Les Misérables .
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Soirée avec le Lions Club Hossegor Sud Landes Jean Valjean
Evening in partnership with the Lions Club Hossegor Sud Landes, to benefit young people
German :
Abend in Partnerschaft mit dem Lions Club Hossegor Sud Landes, zugunsten der Jugend
Italiano :
Serata in collaborazione con il Lions Club Hossegor Sud Landes, a favore dei giovani
Espanol : Soirée avec le Lions Club Hossegor Sud Landes Jean Valjean
Velada en colaboración con el Club de Leones Hossegor Sud Landes, a favor de los jóvenes
