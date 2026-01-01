Soirée avec les Chanteurs de Nistos NISTOS Nistos

Soirée avec les Chanteurs de Nistos

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Partagez un moment convivial avec les Chanteurs de Nistos au café,

et délicieux car soirée pizza avec le fournil, la flûte enchantée )

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

English :

Share a convivial moment with Les Chanteurs de Nistos at the café,

and a delicious pizza evening with Le fournil, la flûte enchantée )

