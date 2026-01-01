Soirée avec les Chanteurs de Nistos NISTOS Nistos
Soirée avec les Chanteurs de Nistos
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Partagez un moment convivial avec les Chanteurs de Nistos au café,
et délicieux car soirée pizza avec le fournil, la flûte enchantée )
English :
Share a convivial moment with Les Chanteurs de Nistos at the café,
and a delicious pizza evening with Le fournil, la flûte enchantée )
